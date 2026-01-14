"وول ستريت جورنال": سيتم تعيين المبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط ووزير الخارجية البلغاري الأسبق نيكولاي ملادينوف ممثلًا أعلى جديدًا لـ"مجلس السلام" الذي يترأسه ترامب

