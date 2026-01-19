تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
"لبنان 24": تعرض محيط قطيع من الماشية في مزرعة "سردا" لإطلاق نار مصدره دبابة متمركزة في الموقع المستحدث داخل الاراضي اللبنانية في "تلة الحمامص"
Lebanon 24
19-01-2026
|
03:47
photos
0
"لبنان 24": تعرض محيط قطيع من الماشية في مزرعة "سردا" لإطلاق نار مصدره دبابة متمركزة في الموقع المستحدث داخل الاراضي اللبنانية في "تلة الحمامص"
Lebanon 24
"لبنان 24": تعرض محيط قطيع من الماشية في مزرعة "سردا" لإطلاق نار مصدره دبابة متمركزة في الموقع المستحدث داخل الاراضي اللبنانية في "تلة الحمامص"
نتنياهو: لا يستطيع أحد التنبؤ بما سيحدث في إيران لكنها لن تعود كما كانت
Lebanon 24
نتنياهو: لا يستطيع أحد التنبؤ بما سيحدث في إيران لكنها لن تعود كما كانت
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
