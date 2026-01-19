وزارة الدفاع السورية: مسلحو حزب العمال الكردستاني قاموا بزرع عدة عبوات ناسفة غرب بلدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي ما أدى لانفجارها بسيارتين وإصابة عدد من المدنيين

Lebanon 24