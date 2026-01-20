الرئيس جوزاف عون أمام أعضاء السلك الدبلوماسي: وضعت لنفسي هدفاً أول مرحلياً هو ضمان الاستقرار الوطني والتحضير لعودة لبنان وعودة نهوضه الشامل

Lebanon 24