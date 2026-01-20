الرئيس عون: أنجزنا إصلاحات في ظل تحسن اقتصادي مطرد فها هي أرقام المؤسسات الدولية تتحدث عن نمو سجله لبنان للسنة 2025 قد يكون من أعلى معدلات المنطقة

Lebanon 24