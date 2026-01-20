الرئيس عون: لقد كان هدفي واضحاً معلناً أن أعيد لبنان إلى مكانه وموقعه الطبيعيين ضمن الشرعية العربية كما الشرعية الدولية والأممية وهذا ما دأبت على نسجه خطوة خطوة

