لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
مبعوث أميركا لسوريا: انتهى الغرض الأصلي لقسد كقوة رئيسية لمكافحة داعش ودمشق مستعدة ومؤهلة للسيطرة على مراكز احتجاز عناصر التنظيم
Lebanon 24
20-01-2026
|
10:38
مواضيع ذات صلة
برّاك: الغرض الأصلي من "قسد" قد انتهى
Lebanon 24
برّاك: الغرض الأصلي من "قسد" قد انتهى
20/01/2026 23:11:29
20/01/2026 23:11:29
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي لسوريا: نأمل في دخول الحكومة وقسد حوارا أكثر هدوءا وعمقا
Lebanon 24
المبعوث الأميركي لسوريا: نأمل في دخول الحكومة وقسد حوارا أكثر هدوءا وعمقا
20/01/2026 23:11:29
20/01/2026 23:11:29
Lebanon 24
Lebanon 24
العين على مراكز احتجاز عناصر "داعش" في سوريا.. ما هو جديدها؟
Lebanon 24
العين على مراكز احتجاز عناصر "داعش" في سوريا.. ما هو جديدها؟
20/01/2026 23:11:29
20/01/2026 23:11:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوري: "قسد" أطلقت سراح عدد من عناصر تنظيم داعش من سجن الشدادي
Lebanon 24
الجيش السوري: "قسد" أطلقت سراح عدد من عناصر تنظيم داعش من سجن الشدادي
20/01/2026 23:11:29
20/01/2026 23:11:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية: جاهزون لتسلم السجون التي تضم عناصر تنظيم الدولة وتسليمها للأمن السوري
Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية: جاهزون لتسلم السجون التي تضم عناصر تنظيم الدولة وتسليمها للأمن السوري
15:46 | 2026-01-20
20/01/2026 03:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نحتاج غرينلاند لأسباب أمنية وسنتوصل إلى حل يرضي النيتو ويرضينا أيضا
Lebanon 24
ترامب: نحتاج غرينلاند لأسباب أمنية وسنتوصل إلى حل يرضي النيتو ويرضينا أيضا
15:39 | 2026-01-20
20/01/2026 03:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ترمب: لا أستطيع التنبؤ بما سيحصل مستقبلا مع إيران (العربية)
Lebanon 24
ترمب: لا أستطيع التنبؤ بما سيحصل مستقبلا مع إيران (العربية)
15:37 | 2026-01-20
20/01/2026 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الهجوم على إيران وتدمير برنامحهم النووي أحد أهم إنجازاتي
Lebanon 24
ترامب: الهجوم على إيران وتدمير برنامحهم النووي أحد أهم إنجازاتي
15:37 | 2026-01-20
20/01/2026 03:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إيران كانت تنوي إعدام 837 شخصا وقد أبلغناهم أن ذلك إذا حدث فسيكون يوما سيئا للغاية عليهم
Lebanon 24
ترامب: إيران كانت تنوي إعدام 837 شخصا وقد أبلغناهم أن ذلك إذا حدث فسيكون يوما سيئا للغاية عليهم
15:35 | 2026-01-20
20/01/2026 03:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
Lebanon 24
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
07:53 | 2026-01-20
20/01/2026 07:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
09:12 | 2026-01-20
20/01/2026 09:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
06:36 | 2026-01-20
20/01/2026 06:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
12:30 | 2026-01-20
20/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
09:50 | 2026-01-20
20/01/2026 09:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:46 | 2026-01-20
المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية: جاهزون لتسلم السجون التي تضم عناصر تنظيم الدولة وتسليمها للأمن السوري
15:39 | 2026-01-20
ترامب: نحتاج غرينلاند لأسباب أمنية وسنتوصل إلى حل يرضي النيتو ويرضينا أيضا
15:37 | 2026-01-20
ترمب: لا أستطيع التنبؤ بما سيحصل مستقبلا مع إيران (العربية)
15:37 | 2026-01-20
ترامب: الهجوم على إيران وتدمير برنامحهم النووي أحد أهم إنجازاتي
15:35 | 2026-01-20
ترامب: إيران كانت تنوي إعدام 837 شخصا وقد أبلغناهم أن ذلك إذا حدث فسيكون يوما سيئا للغاية عليهم
15:28 | 2026-01-20
ترامب يعلن دعمه لهجوم القوات الحكومية السورية في شمال شرق سوريا
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
20/01/2026 23:11:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
20/01/2026 23:11:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
20/01/2026 23:11:29
Lebanon 24
Lebanon 24
