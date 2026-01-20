نصّار: أوجّه تحيّة للقضاة الذين يعملون في ظروف صعبة ونَفَس التشكيلات القضائية كان يرتكز على معايير موضوعيّة هي المهنيّة والنزاهة والإستقلالية والإنتاجية

