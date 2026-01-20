نصّار: هناك ظروف صعبة تحيط ببعض قصور العدل وهذا يستلزم صيانة أكبر ونحن نعمل بما هو متوافر ونبذل جهوداً في موازنة ٢٠٢٦ لتحسين أوضاعها

Lebanon 24