نصّار: موضوع المكننة يسير في الإتجاه الصحيح ومن الظلم أن نحكم على تعيينات الحكومة عبر تعيين واحد فالإعترضات موحودة إنما التضامن الحكومي قائم ضمن الإطار المؤسساتي

