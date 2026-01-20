تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
9
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
3
o
زحلة
1
o
بعلبك
-4
o
بشري
9
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية: جاهزون لتسلم السجون التي تضم عناصر تنظيم الدولة وتسليمها للأمن السوري
Lebanon 24
20-01-2026
|
15:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش السوري: المئات من عناصر تنظيم قسد يسلمون أنفسهم للجيش
Lebanon 24
الجيش السوري: المئات من عناصر تنظيم قسد يسلمون أنفسهم للجيش
21/01/2026 09:53:25
21/01/2026 09:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية تعلن مقتل أحد عناصر الأمن الداخلي وإصابة آخرين خلال حمايتهم لمظاهرات اللاذقية
Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية تعلن مقتل أحد عناصر الأمن الداخلي وإصابة آخرين خلال حمايتهم لمظاهرات اللاذقية
21/01/2026 09:53:25
21/01/2026 09:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: ملف سجون داعش ليس "ورقة ابتزاز" ونحن جاهزون للاستلام
Lebanon 24
الداخلية السورية: ملف سجون داعش ليس "ورقة ابتزاز" ونحن جاهزون للاستلام
21/01/2026 09:53:25
21/01/2026 09:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوري: "قسد" أطلقت سراح عدد من عناصر تنظيم داعش من سجن الشدادي
Lebanon 24
الجيش السوري: "قسد" أطلقت سراح عدد من عناصر تنظيم داعش من سجن الشدادي
21/01/2026 09:53:25
21/01/2026 09:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة الزهراني قضاء صيدا أدت إلى استشهاد مواطن
Lebanon 24
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة الزهراني قضاء صيدا أدت إلى استشهاد مواطن
02:40 | 2026-01-21
21/01/2026 02:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الاسرائيلي المسيّر يحلّق على علو منخفض جدًا في أجواء مدينة صيدا والجوار
Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الاسرائيلي المسيّر يحلّق على علو منخفض جدًا في أجواء مدينة صيدا والجوار
02:35 | 2026-01-21
21/01/2026 02:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: ترامب سيتأخر نحو 3 ساعات تقريبا عن منتدى دافوس بسبب العطل في الطائرة
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: ترامب سيتأخر نحو 3 ساعات تقريبا عن منتدى دافوس بسبب العطل في الطائرة
02:33 | 2026-01-21
21/01/2026 02:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الأمن الايرانية: الخلية الإرهابية التابعة لجماعة "أنصار الفرقان" كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية في جنوب شرق البلاد
Lebanon 24
وزارة الأمن الايرانية: الخلية الإرهابية التابعة لجماعة "أنصار الفرقان" كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية في جنوب شرق البلاد
02:32 | 2026-01-21
21/01/2026 02:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الأمن الايرانية: مقتل قائد "خلية إرهابية" تابعة لجماعة "أنصار الفرقان" في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد
Lebanon 24
وزارة الأمن الايرانية: مقتل قائد "خلية إرهابية" تابعة لجماعة "أنصار الفرقان" في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد
02:30 | 2026-01-21
21/01/2026 02:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
Lebanon 24
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
07:53 | 2026-01-20
20/01/2026 07:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
09:12 | 2026-01-20
20/01/2026 09:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
06:36 | 2026-01-20
20/01/2026 06:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
09:50 | 2026-01-20
20/01/2026 09:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أمضت أيامها الأخيرة في العناية المركزة... "الفيب" قتلت الشابة ريهام عاصم
Lebanon 24
أمضت أيامها الأخيرة في العناية المركزة... "الفيب" قتلت الشابة ريهام عاصم
09:25 | 2026-01-20
20/01/2026 09:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:40 | 2026-01-21
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة الزهراني قضاء صيدا أدت إلى استشهاد مواطن
02:35 | 2026-01-21
"لبنان 24": الطيران الاسرائيلي المسيّر يحلّق على علو منخفض جدًا في أجواء مدينة صيدا والجوار
02:33 | 2026-01-21
وزير الخزانة الأميركي: ترامب سيتأخر نحو 3 ساعات تقريبا عن منتدى دافوس بسبب العطل في الطائرة
02:32 | 2026-01-21
وزارة الأمن الايرانية: الخلية الإرهابية التابعة لجماعة "أنصار الفرقان" كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية في جنوب شرق البلاد
02:30 | 2026-01-21
وزارة الأمن الايرانية: مقتل قائد "خلية إرهابية" تابعة لجماعة "أنصار الفرقان" في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد
02:30 | 2026-01-21
وزارة الأمن الايرانية: إلقاء القبض على 11 إرهابياً من عناصر خلية إرهابية تابعة لجماعة "أنصار الفرقان" خلال عملية مداهمة ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
21/01/2026 09:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
21/01/2026 09:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
21/01/2026 09:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24