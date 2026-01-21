تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
الخارجية السورية: الحكومة تدعو "قسد" للالتزام بالاتفاق وتحقيق الاندماج والاستقرار
Lebanon 24
21-01-2026
|
13:14
photos
