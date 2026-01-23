"لبنان 24": دبابة إسرائيلية تقدمت من الموقع المستحدث في تلة الحمامص وأطلقت النار قرب قوة من الجيش كانت في مهمة ميدانية برفقة قوات "اليونيفل" قرب وادي العصافير جنوب بلدة الخيام

