17
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيّرة
Lebanon 24
24-01-2026
|
02:17
زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بنحو ألف مسيّرة و1070 قنبلة
Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بنحو ألف مسيّرة و1070 قنبلة
24/01/2026 12:42:10
24/01/2026 12:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: روسيا شنت الليلة الماضية هجوما استهدف قطاع الطاقة بنحو 300 طائرة مسيرة و18 صاروخا باليستيا
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: روسيا شنت الليلة الماضية هجوما استهدف قطاع الطاقة بنحو 300 طائرة مسيرة و18 صاروخا باليستيا
24/01/2026 12:42:10
24/01/2026 12:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: 13 صاروخا باليستيا استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية ومن بينها صاروخ اوريشنيك بالاضافة الى 22 صاروخ كروز
Lebanon 24
زيلينسكي: 13 صاروخا باليستيا استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية ومن بينها صاروخ اوريشنيك بالاضافة الى 22 صاروخ كروز
24/01/2026 12:42:10
24/01/2026 12:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تشنّ هجوماً واسعاً على أوكرانيا يستهدف قطاع الطاقة
Lebanon 24
روسيا تشنّ هجوماً واسعاً على أوكرانيا يستهدف قطاع الطاقة
24/01/2026 12:42:10
24/01/2026 12:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تايوان تعلن رصد 26 طائرة عسكرية و6 سفن صينية حول أراضيها
Lebanon 24
تايوان تعلن رصد 26 طائرة عسكرية و6 سفن صينية حول أراضيها
05:24 | 2026-01-24
24/01/2026 05:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور ناشطة على اوتوستراد انطلياس وصولا الى الدورة (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور ناشطة على اوتوستراد انطلياس وصولا الى الدورة (التحكم المروري)
05:23 | 2026-01-24
24/01/2026 05:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: وصول قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر إلى إسرائيل
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: وصول قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر إلى إسرائيل
05:15 | 2026-01-24
24/01/2026 05:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة السورية تنفي التقارير عن تمديد وقف النار مع قسد لشهر (العربية)
Lebanon 24
الحكومة السورية تنفي التقارير عن تمديد وقف النار مع قسد لشهر (العربية)
05:11 | 2026-01-24
24/01/2026 05:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: قواتنا شنت ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة ليلة 24 كانون الثاني استهدفت منشآت الطاقة التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومصنع لإنتاج المسيرات
Lebanon 24
الدفاع الروسية: قواتنا شنت ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة ليلة 24 كانون الثاني استهدفت منشآت الطاقة التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومصنع لإنتاج المسيرات
05:10 | 2026-01-24
24/01/2026 05:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
08:15 | 2026-01-23
23/01/2026 08:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
16:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
05:24 | 2026-01-24
تايوان تعلن رصد 26 طائرة عسكرية و6 سفن صينية حول أراضيها
05:23 | 2026-01-24
حركة المرور ناشطة على اوتوستراد انطلياس وصولا الى الدورة (التحكم المروري)
05:15 | 2026-01-24
وسائل إعلام إسرائيلية: وصول قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر إلى إسرائيل
05:11 | 2026-01-24
الحكومة السورية تنفي التقارير عن تمديد وقف النار مع قسد لشهر (العربية)
05:10 | 2026-01-24
الدفاع الروسية: قواتنا شنت ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة ليلة 24 كانون الثاني استهدفت منشآت الطاقة التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومصنع لإنتاج المسيرات
05:04 | 2026-01-24
"الأونروا": الضفة الغربية ترزح تحت أشد أزمة إنسانية منذ عام 1967 والقوات الإسرائيلية تواصل هدم مساحات واسعة من مخيمات الضفة مما يقلّص فرص التعافي
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 12:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 12:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 12:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
