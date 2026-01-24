تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق: نتعهد بدعم مالي وعسكري إضافي لأوكرانيا وندعو لضمان وصول المفتشين الدوليين إلى محطة زابوروجيا النووية
Lebanon 24
24-01-2026
|
04:43
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بدأنا مشاورات لإنشاء منطقة هدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا قرب محطة زابوروجيا
Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بدأنا مشاورات لإنشاء منطقة هدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا قرب محطة زابوروجيا
24/01/2026 15:07:44
24/01/2026 15:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلوني تتعهد بدعم طارئ لأوكرانيا قبيل جولة زيلينسكي الأوروبية
Lebanon 24
ميلوني تتعهد بدعم طارئ لأوكرانيا قبيل جولة زيلينسكي الأوروبية
24/01/2026 15:07:44
24/01/2026 15:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: فريقنا التفاوضي سيبحث مع المبعوثين الأميركيين مسألتي محطة زابوروجيا النووية والأراضي
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: فريقنا التفاوضي سيبحث مع المبعوثين الأميركيين مسألتي محطة زابوروجيا النووية والأراضي
24/01/2026 15:07:44
24/01/2026 15:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تدعو إلى نشر قوة دولية على "الخط الأصفر" لضمان الاستقرار في غزة
Lebanon 24
مصر تدعو إلى نشر قوة دولية على "الخط الأصفر" لضمان الاستقرار في غزة
24/01/2026 15:07:44
24/01/2026 15:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم ليبية-مصرية للتعاون في مجال النفط والغاز
Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم ليبية-مصرية للتعاون في مجال النفط والغاز
08:03 | 2026-01-24
24/01/2026 08:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: كوشنر وويتكوف اعترضا على اشتراط نتنياهو فتح معبر رفح بإعادة جثة آخر رهينة من غزة
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: كوشنر وويتكوف اعترضا على اشتراط نتنياهو فتح معبر رفح بإعادة جثة آخر رهينة من غزة
08:01 | 2026-01-24
24/01/2026 08:01:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار من طرابلس: الأولوية المطلقة اليوم هي إنقاذ الأرواح والدولة تقف إلى جانب أبناء المناطق الشعبية من دون أي تمييز مع وعود بتأمين الأموال اللازمة لمعالجة الملف بعد انتهاء عمليات الإنقاذ
Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار من طرابلس: الأولوية المطلقة اليوم هي إنقاذ الأرواح والدولة تقف إلى جانب أبناء المناطق الشعبية من دون أي تمييز مع وعود بتأمين الأموال اللازمة لمعالجة الملف بعد انتهاء عمليات الإنقاذ
07:49 | 2026-01-24
24/01/2026 07:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار: الدولة ستلبي نداء مواطنيها في طرابلس وأعطينا التوجيهات للأجهزة المعنية كافة
Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار: الدولة ستلبي نداء مواطنيها في طرابلس وأعطينا التوجيهات للأجهزة المعنية كافة
07:48 | 2026-01-24
24/01/2026 07:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة "فارس" عن وزارة الدفاع الإيرانية: القدرات الدفاعية والصاروخية للبلاد أصبحت أكثر كفاءة وتمّت زيادة قدرات القوة الصاروخية بما يتناسب مع التهديدات المحتملة
Lebanon 24
وكالة "فارس" عن وزارة الدفاع الإيرانية: القدرات الدفاعية والصاروخية للبلاد أصبحت أكثر كفاءة وتمّت زيادة قدرات القوة الصاروخية بما يتناسب مع التهديدات المحتملة
07:44 | 2026-01-24
24/01/2026 07:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
08:15 | 2026-01-23
23/01/2026 08:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
16:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
08:03 | 2026-01-24
توقيع مذكرة تفاهم ليبية-مصرية للتعاون في مجال النفط والغاز
08:01 | 2026-01-24
يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: كوشنر وويتكوف اعترضا على اشتراط نتنياهو فتح معبر رفح بإعادة جثة آخر رهينة من غزة
07:49 | 2026-01-24
وزير الداخلية أحمد الحجار من طرابلس: الأولوية المطلقة اليوم هي إنقاذ الأرواح والدولة تقف إلى جانب أبناء المناطق الشعبية من دون أي تمييز مع وعود بتأمين الأموال اللازمة لمعالجة الملف بعد انتهاء عمليات الإنقاذ
07:48 | 2026-01-24
وزير الداخلية أحمد الحجار: الدولة ستلبي نداء مواطنيها في طرابلس وأعطينا التوجيهات للأجهزة المعنية كافة
07:44 | 2026-01-24
وكالة "فارس" عن وزارة الدفاع الإيرانية: القدرات الدفاعية والصاروخية للبلاد أصبحت أكثر كفاءة وتمّت زيادة قدرات القوة الصاروخية بما يتناسب مع التهديدات المحتملة
07:34 | 2026-01-24
وكالة "ريا نوفوستي": انتهاء اليوم الثاني من المحادثات الثلاثية الروسية الأميركية الأوكرانية في أبوظبي
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 15:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 15:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 15:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
