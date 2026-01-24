وكالة "فارس" عن وزارة الدفاع الإيرانية: القدرات الدفاعية والصاروخية للبلاد أصبحت أكثر كفاءة وتمّت زيادة قدرات القوة الصاروخية بما يتناسب مع التهديدات المحتملة

