وزير الداخلية أحمد الحجار من طرابلس: الأولوية المطلقة اليوم هي إنقاذ الأرواح والدولة تقف إلى جانب أبناء المناطق الشعبية من دون أي تمييز مع وعود بتأمين الأموال اللازمة لمعالجة الملف بعد انتهاء عمليات الإنقاذ

Lebanon 24