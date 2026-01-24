رئيس الحكومة نواف سلام من السفارة اللبنانية في باريس: وضعت الرئيس ماكرون بتفاصيل قانون الفجوة المالية ونحن في مرحلة جديدة للدخول في علاقات مع صندوق النقد الدولي وأكدت له تمسكنا بدور "الميكانيزم"

Lebanon 24