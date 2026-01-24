مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف: المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في الإمارات كانت مثمرة للغاية ووُضعت خطط لاستئنافها الأسبوع المقبل في أبوظبي

