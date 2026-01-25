تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
-1
o
بشري
9
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
هيئة البث عن رئيس الأركان الإسرائيلي: موعد الهجوم الأميركي على إيران لم يتحدد والأمر يتوقف على قرار ترامب
Lebanon 24
25-01-2026
|
13:53
photos
0
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين: في حال وقوع هجوم على إيران سيتم إبلاغ المواطنين مسبقا
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين: في حال وقوع هجوم على إيران سيتم إبلاغ المواطنين مسبقا
25/01/2026 22:19:08
25/01/2026 22:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدون جلسة نقاش أمني بشأن لبنان
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدون جلسة نقاش أمني بشأن لبنان
25/01/2026 22:19:08
25/01/2026 22:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن السفير الأميركي لدى تل أبيب: أي هجوم على إيران سيكون بقرار مستقل من جانب إسرائيل وبما يتوافق مع مصالحها
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن السفير الأميركي لدى تل أبيب: أي هجوم على إيران سيكون بقرار مستقل من جانب إسرائيل وبما يتوافق مع مصالحها
25/01/2026 22:19:08
25/01/2026 22:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس: إسرائيل تضع ضمن اعتبارات الدفاع عن حدودها سيناريو الهجوم على شمالها
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس: إسرائيل تضع ضمن اعتبارات الدفاع عن حدودها سيناريو الهجوم على شمالها
25/01/2026 22:19:08
25/01/2026 22:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
حزب الله العراقي: نوجه نداء إلى المجاهدين بأن يتهيأوا لحرب شاملة دعماً وإسناداً للجمهورية الإسلامية في إيران
Lebanon 24
حزب الله العراقي: نوجه نداء إلى المجاهدين بأن يتهيأوا لحرب شاملة دعماً وإسناداً للجمهورية الإسلامية في إيران
15:06 | 2026-01-25
25/01/2026 03:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوري: ندرس خياراتنا الميدانية للرد على خروقات قسد
Lebanon 24
الجيش السوري: ندرس خياراتنا الميدانية للرد على خروقات قسد
14:58 | 2026-01-25
25/01/2026 02:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع السوري: بدأنا إجراءات افتاح مديرية التجنيد والتعبئة بالمنطقة الشرقية
Lebanon 24
وزير الدفاع السوري: بدأنا إجراءات افتاح مديرية التجنيد والتعبئة بالمنطقة الشرقية
14:20 | 2026-01-25
25/01/2026 02:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس سوريا الديمقراطية للعربية: اتفاق دولي إقليمي على التهدئة في سوريا
Lebanon 24
مجلس سوريا الديمقراطية للعربية: اتفاق دولي إقليمي على التهدئة في سوريا
14:19 | 2026-01-25
25/01/2026 02:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" تصل الشرق الأوسط
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" تصل الشرق الأوسط
14:10 | 2026-01-25
25/01/2026 02:10:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
16:32 | 2026-01-24
24/01/2026 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
15:32 | 2026-01-24
24/01/2026 03:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
16:30 | 2026-01-24
24/01/2026 04:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
03:42 | 2026-01-25
25/01/2026 03:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تحذير يخصّ لبنان.. إنذارٌ في تقرير عن "فلول الأسد"!
Lebanon 24
آخر تحذير يخصّ لبنان.. إنذارٌ في تقرير عن "فلول الأسد"!
16:47 | 2026-01-24
24/01/2026 04:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
15:06 | 2026-01-25
حزب الله العراقي: نوجه نداء إلى المجاهدين بأن يتهيأوا لحرب شاملة دعماً وإسناداً للجمهورية الإسلامية في إيران
14:58 | 2026-01-25
الجيش السوري: ندرس خياراتنا الميدانية للرد على خروقات قسد
14:20 | 2026-01-25
وزير الدفاع السوري: بدأنا إجراءات افتاح مديرية التجنيد والتعبئة بالمنطقة الشرقية
14:19 | 2026-01-25
مجلس سوريا الديمقراطية للعربية: اتفاق دولي إقليمي على التهدئة في سوريا
14:10 | 2026-01-25
القناة 13 الإسرائيلية: حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" تصل الشرق الأوسط
13:46 | 2026-01-25
القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر منعقد حاليا لبحث فتح معبر رفح وقضايا أخرى
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
25/01/2026 22:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
25/01/2026 22:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
25/01/2026 22:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
