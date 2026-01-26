تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية الإيرانية: التقارب بين طهران وبغداد يقلق الولايات المتحدة والعراق وحده معني بتقرير مصيره
Lebanon 24
26-01-2026
|
02:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مساعد وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة تضحي بالحوار والدبلوماسية لصالح الضغط والتهديد لزعزعة الاستقرار
Lebanon 24
مساعد وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة تضحي بالحوار والدبلوماسية لصالح الضغط والتهديد لزعزعة الاستقرار
26/01/2026 13:53:32
26/01/2026 13:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو: الشعب الفنزويلي وحده يقرر مصيره دون تدخل خارجي
Lebanon 24
موسكو: الشعب الفنزويلي وحده يقرر مصيره دون تدخل خارجي
26/01/2026 13:53:32
26/01/2026 13:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: ندعم تعليق اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: ندعم تعليق اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
26/01/2026 13:53:32
26/01/2026 13:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي: نعتبر رئيس الولايات المتحدة مسؤولًا عن الخسائر والأضرار والاتهامات التي وجّهها إلى الأمة الإيرانية
Lebanon 24
خامنئي: نعتبر رئيس الولايات المتحدة مسؤولًا عن الخسائر والأضرار والاتهامات التي وجّهها إلى الأمة الإيرانية
26/01/2026 13:53:32
26/01/2026 13:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نائب رئيس الحكومة طارق متري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي: قطر دعمت لبنان وأسهمت بدعم الجيش ومتابعة ملف اللاجئين السوريين هذا عدا عن الاسهامات بمجال الطاقة
Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة طارق متري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي: قطر دعمت لبنان وأسهمت بدعم الجيش ومتابعة ملف اللاجئين السوريين هذا عدا عن الاسهامات بمجال الطاقة
06:49 | 2026-01-26
26/01/2026 06:49:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر عسكري سوري للجزيرة: إصابة عدد من أهالي قرية الصفا في ريف الحسكة بعد أن اقتحمتها قوات تابعة لقسد
Lebanon 24
مصدر عسكري سوري للجزيرة: إصابة عدد من أهالي قرية الصفا في ريف الحسكة بعد أن اقتحمتها قوات تابعة لقسد
06:42 | 2026-01-26
26/01/2026 06:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: جاهزون لاستئناف مهمة مراقبة معبر رفح فور توفر الظروف المناسبة
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: جاهزون لاستئناف مهمة مراقبة معبر رفح فور توفر الظروف المناسبة
06:35 | 2026-01-26
26/01/2026 06:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأردن يعلن عن اتفاقية لتزويد سوريا بـ 140 مليون قدم مكعب من الغاز
Lebanon 24
الأردن يعلن عن اتفاقية لتزويد سوريا بـ 140 مليون قدم مكعب من الغاز
06:35 | 2026-01-26
26/01/2026 06:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: أشغال على اوتوستراد الصفرا باتجاه العقيبة سببت بازدحام مروري في المحلة
Lebanon 24
التحكم المروري: أشغال على اوتوستراد الصفرا باتجاه العقيبة سببت بازدحام مروري في المحلة
06:31 | 2026-01-26
26/01/2026 06:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
12:00 | 2026-01-25
25/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
12:30 | 2026-01-25
25/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:49 | 2026-01-26
نائب رئيس الحكومة طارق متري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي: قطر دعمت لبنان وأسهمت بدعم الجيش ومتابعة ملف اللاجئين السوريين هذا عدا عن الاسهامات بمجال الطاقة
06:42 | 2026-01-26
مصدر عسكري سوري للجزيرة: إصابة عدد من أهالي قرية الصفا في ريف الحسكة بعد أن اقتحمتها قوات تابعة لقسد
06:35 | 2026-01-26
الاتحاد الأوروبي: جاهزون لاستئناف مهمة مراقبة معبر رفح فور توفر الظروف المناسبة
06:35 | 2026-01-26
الأردن يعلن عن اتفاقية لتزويد سوريا بـ 140 مليون قدم مكعب من الغاز
06:31 | 2026-01-26
التحكم المروري: أشغال على اوتوستراد الصفرا باتجاه العقيبة سببت بازدحام مروري في المحلة
06:27 | 2026-01-26
المتحدث باسم حماس حازم قاسم: الاحتلال يواصل حربه وحصاره تحت غطاء اللقاءات والأحاديث عن السلام ومجلسه
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
26/01/2026 13:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 13:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 13:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24