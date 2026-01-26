رئيس الوفد اللبناني في "الميكانيزم" سيمون كرم للحدث: طرحنا عودة الجنوبيين كأساس لموقفنا من المفاوضات ونتمسك بآلية لجنة وقف النار ونطالب باجتماعها قريبا

Lebanon 24