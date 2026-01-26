نعيم قاسم خلال اللقاء الجماهيري تضامنًا مع إيران: الخامنئي بالنسبة إلينا هو الوليّ الفقيه المتصدّي الذي يتحمّل المسؤولية في زمن غيبة الإمام المهدي وحزب الله يؤمن بقيادة الوليّ الفقيه إيمانًا ومنهجًا

