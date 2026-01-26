تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
البرهان: سنههي التمرد في السودان إلى الأبد
Lebanon 24
26-01-2026
|
11:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البرهان: حكومة السودان ترحب وتدعم مبادرة ووساطة ترمب حول مياه النيل إيجاد حلول مستدامة ومرضية للجميع
Lebanon 24
البرهان: حكومة السودان ترحب وتدعم مبادرة ووساطة ترمب حول مياه النيل إيجاد حلول مستدامة ومرضية للجميع
26/01/2026 22:31:38
26/01/2026 22:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
البرهان: السودان يتسع للجميع
Lebanon 24
البرهان: السودان يتسع للجميع
26/01/2026 22:31:38
26/01/2026 22:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
البرهان: لن نقبل بهدنة طالما الدعم السريع موجود في السودان
Lebanon 24
البرهان: لن نقبل بهدنة طالما الدعم السريع موجود في السودان
26/01/2026 22:31:38
26/01/2026 22:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
البرهان: مستعد للعمل مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
Lebanon 24
البرهان: مستعد للعمل مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
26/01/2026 22:31:38
26/01/2026 22:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزارة الصحة: استشهاد مواطنين إثنين إثر الغارة الإسرائيلية على كفررمان
Lebanon 24
وزارة الصحة: استشهاد مواطنين إثنين إثر الغارة الإسرائيلية على كفررمان
15:26 | 2026-01-26
26/01/2026 03:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولان رفيعان بالإدارة الأمريكية: لن يتم العمل على إعادة بناء غزة قبل نزع سلاح حماس
Lebanon 24
مسؤولان رفيعان بالإدارة الأمريكية: لن يتم العمل على إعادة بناء غزة قبل نزع سلاح حماس
15:22 | 2026-01-26
26/01/2026 03:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توم براك: لن تنجح أي حكومة عراقية تُنصّبها إيران لا في تحقيق تطلعات العراقيين والسوريين لمستقبل أفضل ولا في إقامة شراكة فعالة مع الولايات المتحدة
Lebanon 24
توم براك: لن تنجح أي حكومة عراقية تُنصّبها إيران لا في تحقيق تطلعات العراقيين والسوريين لمستقبل أفضل ولا في إقامة شراكة فعالة مع الولايات المتحدة
14:57 | 2026-01-26
26/01/2026 02:57:30
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدف الميدنة - كفررمان في جنوب لبنان
Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدف الميدنة - كفررمان في جنوب لبنان
14:53 | 2026-01-26
26/01/2026 02:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: إدارة ترامب تدرس إمكانية فرض حصار بحري على إيران لمنعها من تصدير النفط على غرار ما فعلت مع فنزويلا
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: إدارة ترامب تدرس إمكانية فرض حصار بحري على إيران لمنعها من تصدير النفط على غرار ما فعلت مع فنزويلا
14:18 | 2026-01-26
26/01/2026 02:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
13:24 | 2026-01-26
26/01/2026 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
10:00 | 2026-01-26
26/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:26 | 2026-01-26
وزارة الصحة: استشهاد مواطنين إثنين إثر الغارة الإسرائيلية على كفررمان
15:22 | 2026-01-26
مسؤولان رفيعان بالإدارة الأمريكية: لن يتم العمل على إعادة بناء غزة قبل نزع سلاح حماس
14:57 | 2026-01-26
توم براك: لن تنجح أي حكومة عراقية تُنصّبها إيران لا في تحقيق تطلعات العراقيين والسوريين لمستقبل أفضل ولا في إقامة شراكة فعالة مع الولايات المتحدة
14:53 | 2026-01-26
غارة إسرائيلية تستهدف الميدنة - كفررمان في جنوب لبنان
14:18 | 2026-01-26
إعلام إسرائيلي: إدارة ترامب تدرس إمكانية فرض حصار بحري على إيران لمنعها من تصدير النفط على غرار ما فعلت مع فنزويلا
14:05 | 2026-01-26
الجيش السوري: إسقاط عدة طائرات مسيّرة انتحارية تابعة لـ"قسد" قرب مدينة "عين العرب" (كوباني) شمال حلب حاولت استهداف طرق ومنازل
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
26/01/2026 22:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 22:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 22:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24