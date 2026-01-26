تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
11
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
15
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
5
o
زحلة
3
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
بريطانيا: نطالب باحترام ممرات المساعدات الإنسانية في عين العرب والحسكة
Lebanon 24
26-01-2026
|
18:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر كردية سورية لرويترز: عززنا مواقعنا الدفاعية في مدن القامشلي والحسكة وعين العرب استعدادا لمعارك محتملة
Lebanon 24
مصادر كردية سورية لرويترز: عززنا مواقعنا الدفاعية في مدن القامشلي والحسكة وعين العرب استعدادا لمعارك محتملة
27/01/2026 03:40:12
27/01/2026 03:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تصعيد عسكري في حلب وفتح ممرات إنسانية
Lebanon 24
بالفيديو.. تصعيد عسكري في حلب وفتح ممرات إنسانية
27/01/2026 03:40:12
27/01/2026 03:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نطالب باحترام الحقوق الأساسية للشعب الإيراني
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نطالب باحترام الحقوق الأساسية للشعب الإيراني
27/01/2026 03:40:12
27/01/2026 03:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرا خارجية دولة الإمارات ومصر يشددان على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان وإنشاء ممرات إنسانية آمنة وصولًا لوقف شامل لإطلاق النار
Lebanon 24
وزيرا خارجية دولة الإمارات ومصر يشددان على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان وإنشاء ممرات إنسانية آمنة وصولًا لوقف شامل لإطلاق النار
27/01/2026 03:40:12
27/01/2026 03:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عمدة مينابوليس: أوضحت للرئيس ترامب أن مطلبي هو إنهاء عملية إدارة الهجرة
Lebanon 24
عمدة مينابوليس: أوضحت للرئيس ترامب أن مطلبي هو إنهاء عملية إدارة الهجرة
18:49 | 2026-01-26
26/01/2026 06:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: فنزويلا تُفرج عن سجنائها السياسيين بوتيرة سريعة
Lebanon 24
ترامب: فنزويلا تُفرج عن سجنائها السياسيين بوتيرة سريعة
18:32 | 2026-01-26
26/01/2026 06:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مخيّم الفارعة جنوب طوباس
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مخيّم الفارعة جنوب طوباس
18:30 | 2026-01-26
26/01/2026 06:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أجريت مكالمة مثمرة للغاية مع عمدة مينيابوليس حول التطورات الأخيرة
Lebanon 24
ترامب: أجريت مكالمة مثمرة للغاية مع عمدة مينيابوليس حول التطورات الأخيرة
18:13 | 2026-01-26
26/01/2026 06:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا
18:11 | 2026-01-26
26/01/2026 06:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
13:24 | 2026-01-26
26/01/2026 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
13:00 | 2026-01-26
26/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
10:00 | 2026-01-26
26/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:49 | 2026-01-26
عمدة مينابوليس: أوضحت للرئيس ترامب أن مطلبي هو إنهاء عملية إدارة الهجرة
18:32 | 2026-01-26
ترامب: فنزويلا تُفرج عن سجنائها السياسيين بوتيرة سريعة
18:30 | 2026-01-26
قوات الاحتلال تقتحم مخيّم الفارعة جنوب طوباس
18:13 | 2026-01-26
ترامب: أجريت مكالمة مثمرة للغاية مع عمدة مينيابوليس حول التطورات الأخيرة
18:11 | 2026-01-26
قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا
17:57 | 2026-01-26
فنزويلا تعلن إطلاق سراح 266 سجيناً سياسياً خلال أسبوعين
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 03:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 03:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
27/01/2026 03:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24