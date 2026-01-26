تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
عمدة مينابوليس: أوضحت للرئيس ترامب أن مطلبي هو إنهاء عملية إدارة الهجرة
Lebanon 24
26-01-2026
|
18:49
photos
مواضيع ذات صلة
إدارة الهجرة الأسترالية: منفّذا هجوم سيدني وصلا إلى الفليبين بصفتهما مواطنين هنديين
إدارة الهجرة الأسترالية: منفّذا هجوم سيدني وصلا إلى الفليبين بصفتهما مواطنين هنديين
"سي إن إن": ولاية مينيسوتا ترفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب وتطلب وقف أنشطة قوات الهجرة والجمارك في الولاية
"سي إن إن": ولاية مينيسوتا ترفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب وتطلب وقف أنشطة قوات الهجرة والجمارك في الولاية
فوكس نيوز: إدارة ترامب تنهي الحماية المؤقتة لآلاف الصوماليين في الولايات المتحدة
فوكس نيوز: إدارة ترامب تنهي الحماية المؤقتة لآلاف الصوماليين في الولايات المتحدة
إدارة سجون الإدارة الذاتية توضح ملابسات احتجاز الأحداث في الرقة
إدارة سجون الإدارة الذاتية توضح ملابسات احتجاز الأحداث في الرقة
تابع
قد يعجبك أيضاً
شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن وزير الخزانة الأميركي: ترامب تحدث يوم الإثنين مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن وزير الخزانة الأميركي: ترامب تحدث يوم الإثنين مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
إعلام أميركي: 29 قتيلا جراء العاصفة الثلجية في أميركا
إعلام أميركي: 29 قتيلا جراء العاصفة الثلجية في أميركا
زلزال بقوة 6 درجات يضرب إقليم جاوة في إندونيسيا
زلزال بقوة 6 درجات يضرب إقليم جاوة في إندونيسيا
ترامب: فنزويلا تُفرج عن سجنائها السياسيين بوتيرة سريعة
ترامب: فنزويلا تُفرج عن سجنائها السياسيين بوتيرة سريعة
قوات الاحتلال تقتحم مخيّم الفارعة جنوب طوباس
قوات الاحتلال تقتحم مخيّم الفارعة جنوب طوباس
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
