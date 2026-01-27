هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أميركية: تم حسم آلية تشغيل معبر رفح والتوصل لتفاهمات نهائية لفتحه هذا الأسبوع بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة والجانب الفلسطيني

