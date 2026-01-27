رئيس مجلس النواب العراقي تسلَّم طلبات من الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين لتأجيل جلسة اليوم المخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية

رئيس مجلس النواب العراقي تسلَّم طلبات من "الحزبين الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني" الكردستانيين لتأجيل جلسة اليوم المخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية

