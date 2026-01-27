رئيس لجنة المال والموازنة: إن اللجنة عقدت 26 جلسة فاستهلتها بالاستماع إلى وزير المالية وتم عرض ارقام مشروع الموازنة واجاب خلال الجلسة الثانية عن اسئلة النواب

Lebanon 24