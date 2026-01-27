كنعان: تقرر إعطاء مهلة للحكومة تنتهي بانتهاء المهلة المحددة لاحالة مشروع قانون موازنة 2027 إلى المجلس النيابي بحيث يقتضي البت بمصير هذه البرامج وتضمين مشروع موازنة 2027 موقفا واضحا منها

Lebanon 24