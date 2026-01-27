كنعان: غياب الرؤية الاقتصادية بالكامل حتى تكاد الغاية من التعديلات تنحصر بتأمين ايرادات اضافية للخزينة من دون مراعاة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقدرة المواطنين على التحمل

Lebanon 24