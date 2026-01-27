النائب بلال عبدالله: لا تستقيم عجلة الدولة من دون قطاع عام منتج واي مسّ بحقوق التقاعد سيكون له تداعيات سلبية وآن الاوان لنخرج ملف الدواء من الثبات العميق والحل العملي يكون بالهيئة الوطنية للدواء

Lebanon 24