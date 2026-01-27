باسيل: بالخسائر لا توزيع ولا مسؤوليات ولا اطار قانونيا بالاستثمار والاعمار لا سياسة واضحة، قفط قروض وكأنّها السياسة كلّ هذا يعكس خيارا واضح بتمرير الموازنة دون احتكاك سياسي–تمريرها بالتي هي احسن

Lebanon 24