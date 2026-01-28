النائب رازي الحاج لـmtv: عمر هذه الحكومة 11 شهراً وهذه أول موازنة وآخر موازنة ستتقدم بها وهي ورثت المشاكل وبلد مهترئ ويجب أن نستفيد من هذه الموازنة للتأسيس لإصلاح فعلي

