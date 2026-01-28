النائب وضاح الصادق قبيل انطلاق جلسة الموازنة: نثق بالحكومة ورئيس الجمهورية ونحتاج إلى تعديلات كبيرة بقانون الفجوة المالية ولدينا ملاحظات على الموازنة

Lebanon 24