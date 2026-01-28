الحاج: لاستكمال الإجراءات في وجه الإنترنت غير الشرعي ولوضع قانون متكامل للنظام الضريبي والدولة تتهرّب من الاعتراف بدينها وإعادة هيكلته ولا يجب أن نقبل بموازنة لا تعترف بشكل واضح بحجم دين الدولة

Lebanon 24