ابي راميا: من دون نفاق وكذب على الناس هذا المنبر ليس للمزايدات الشعبوية ولا منصة انتخابية عشية الاستحقاق النيابي نحن هنا لنتحدث بواقعية لا لبيع أوهام ووعود غير قابلة للتنفيذ

