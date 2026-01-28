النائب ملحم طوق: كيف تُقرّ موازنة من دون قطع حساب؟ وما زلنا بزمن موازنات تسيير الأعمال والضرائب واستسهال تأمين الموارد من جيوب المواطنين وليس بزمن الرؤية الاقتصادية والاستثمار والانتاج

