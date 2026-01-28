النائب ينال الصلح: ما يُفرض على لبنان ليس إصلاحًا بل ما يفرض هو إخضاع والسيادة لا تتجزأ ومن يقبل بالوصاية الاقتصادية فهو يقبل بالوصاية السياسيّة ومن صمد هو الشعب وليست السياسات

