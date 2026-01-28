النائب الياس جرادي: الاقتصاد فن الانتاج وليس الاسراف وهذه الموازنة كان يجب ان تحمل مبادئ عدة وكنا نأمل ببزوغ فجر جديد ورؤية اقتصادية وتعزيز المرافق الاقتصادية كلها وأين دعم الركائز الاساسية في البلد؟

Lebanon 24