بلال الحشيمي: لا اقتصاد من دون استقرار ولا استقرار من دون أمن ولا مال من دون ثقة ومن هنا نسجل موقفاً ايجابياً مسؤولاً لنواف سلام حين أكد أن السلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية

