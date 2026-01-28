وزير الخارجية الفرنسي: على النظام الإيراني إطلاق سراح السجناء ووقف الإعدامات والسماح لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في الجرائم المرتكبة هناك

Lebanon 24