تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
4
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
مقرّرة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية: لا يحقّ لإسرائيل منع المنظمات الإنسانية من دخول غزة والأراضي المحتلة
Lebanon 24
28-01-2026
|
17:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقرّرة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية: على الدول تعليق علاقاتها مع إسرائيل حتى تمتثل للقانون الدولي
Lebanon 24
مقرّرة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية: على الدول تعليق علاقاتها مع إسرائيل حتى تمتثل للقانون الدولي
29/01/2026 05:04:55
29/01/2026 05:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يعبّر عن قلقه إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية تعليق عمليات عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يعبّر عن قلقه إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية تعليق عمليات عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
29/01/2026 05:04:55
29/01/2026 05:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية: نؤكد دعمنا الكامل لعمل الأونروا وكافة المنظمات الإنسانية والإغاثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودورها المحوري في تقديم الخدمات للاجئين والمدنيين
Lebanon 24
الخارجية المصرية: نؤكد دعمنا الكامل لعمل الأونروا وكافة المنظمات الإنسانية والإغاثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودورها المحوري في تقديم الخدمات للاجئين والمدنيين
29/01/2026 05:04:55
29/01/2026 05:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
53 منظمة دولية غير حكومية في الأراضي الفلسطينية: ندعو إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق المساعدات الإنسانية
Lebanon 24
53 منظمة دولية غير حكومية في الأراضي الفلسطينية: ندعو إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق المساعدات الإنسانية
29/01/2026 05:04:55
29/01/2026 05:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"سي.إن.إن": خيارات ترامب العسكرية توسعت منذ بداية الشهر
Lebanon 24
"سي.إن.إن": خيارات ترامب العسكرية توسعت منذ بداية الشهر
19:02 | 2026-01-28
28/01/2026 07:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"سي.إن.إن": الخيارات المطروحة أمام ترامب تشمل استهداف قيادات يعتقد أنهم مسؤولون عن عمليات القتل
Lebanon 24
"سي.إن.إن": الخيارات المطروحة أمام ترامب تشمل استهداف قيادات يعتقد أنهم مسؤولون عن عمليات القتل
18:53 | 2026-01-28
28/01/2026 06:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم نابلس من حاجز عورتا
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم نابلس من حاجز عورتا
18:30 | 2026-01-28
28/01/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار قوات راجلة من جيش الاحتلال على دوار السينما وسط مدينة جنين
Lebanon 24
انتشار قوات راجلة من جيش الاحتلال على دوار السينما وسط مدينة جنين
18:11 | 2026-01-28
28/01/2026 06:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرّرة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية: على الدول تعليق علاقاتها مع إسرائيل حتى تمتثل للقانون الدولي
Lebanon 24
مقرّرة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية: على الدول تعليق علاقاتها مع إسرائيل حتى تمتثل للقانون الدولي
17:54 | 2026-01-28
28/01/2026 05:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
04:45 | 2026-01-28
28/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
02:42 | 2026-01-28
28/01/2026 02:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:02 | 2026-01-28
"سي.إن.إن": خيارات ترامب العسكرية توسعت منذ بداية الشهر
18:53 | 2026-01-28
"سي.إن.إن": الخيارات المطروحة أمام ترامب تشمل استهداف قيادات يعتقد أنهم مسؤولون عن عمليات القتل
18:30 | 2026-01-28
قوات الاحتلال تقتحم نابلس من حاجز عورتا
18:11 | 2026-01-28
انتشار قوات راجلة من جيش الاحتلال على دوار السينما وسط مدينة جنين
17:54 | 2026-01-28
مقرّرة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية: على الدول تعليق علاقاتها مع إسرائيل حتى تمتثل للقانون الدولي
17:32 | 2026-01-28
مصدر من سلاح الجو الكولومبي: مصرع 15 شخصاً بينهم عضو برلمان جرّاء تحطّم طائرة شمال شرق كولومبيا
فيديو
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
29/01/2026 05:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
29/01/2026 05:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
29/01/2026 05:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24