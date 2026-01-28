تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
7
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
الرئيس الصيني يؤكد لرئيس الوزراء البريطاني أهمية تعزيز العلاقات بينهما
Lebanon 24
28-01-2026
|
23:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الصيني لـ ماكرون: يجب ألا يؤثر ما يحدث في العالم على العلاقات بيننا
Lebanon 24
الرئيس الصيني لـ ماكرون: يجب ألا يؤثر ما يحدث في العالم على العلاقات بيننا
29/01/2026 08:09:36
29/01/2026 08:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الصيني لنظيره الفنلندي: آمل أن تلعب فنلندا دورا فاعلا في تطوير العلاقات الصينية الأوروبية
Lebanon 24
رئيس الوزراء الصيني لنظيره الفنلندي: آمل أن تلعب فنلندا دورا فاعلا في تطوير العلاقات الصينية الأوروبية
29/01/2026 08:09:36
29/01/2026 08:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسا الوزراء والجمهورية العراقيان: نؤكد أهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة
Lebanon 24
رئيسا الوزراء والجمهورية العراقيان: نؤكد أهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة
29/01/2026 08:09:36
29/01/2026 08:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يؤكدان أهمية تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات والصراعات وترسيخ السلام والاستقرار
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يؤكدان أهمية تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات والصراعات وترسيخ السلام والاستقرار
29/01/2026 08:09:36
29/01/2026 08:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر: طهران تمتلك نحو 2000 صاروخ باليستي متوسط المدى قادر على الوصول إلى مختلف أنحاء المنطقة وضرب أهداف داخل إسرائيل
Lebanon 24
وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر: طهران تمتلك نحو 2000 صاروخ باليستي متوسط المدى قادر على الوصول إلى مختلف أنحاء المنطقة وضرب أهداف داخل إسرائيل
00:52 | 2026-01-29
29/01/2026 12:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني: إيران سترد إذا تعرضت لهجوم وآلاف العسكريين الأميركيين سيصبحون في دائرة الخطر
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني: إيران سترد إذا تعرضت لهجوم وآلاف العسكريين الأميركيين سيصبحون في دائرة الخطر
00:48 | 2026-01-29
29/01/2026 12:48:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قاليباف لـ CNN : إيران مستعدة للتفاوض مع واشنطن إذا كانت المفاوضات صادقة
Lebanon 24
قاليباف لـ CNN : إيران مستعدة للتفاوض مع واشنطن إذا كانت المفاوضات صادقة
00:35 | 2026-01-29
29/01/2026 12:35:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية السلوفاكية: الحكومة قررت رفض الانضمام إلى مجلس السلام العالمي
Lebanon 24
وزارة الخارجية السلوفاكية: الحكومة قررت رفض الانضمام إلى مجلس السلام العالمي
00:32 | 2026-01-29
29/01/2026 12:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني: يمكن لترامب بدء الحرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني: يمكن لترامب بدء الحرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها
00:32 | 2026-01-29
29/01/2026 12:32:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
04:45 | 2026-01-28
28/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
02:42 | 2026-01-28
28/01/2026 02:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:52 | 2026-01-29
وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر: طهران تمتلك نحو 2000 صاروخ باليستي متوسط المدى قادر على الوصول إلى مختلف أنحاء المنطقة وضرب أهداف داخل إسرائيل
00:48 | 2026-01-29
رئيس البرلمان الإيراني: إيران سترد إذا تعرضت لهجوم وآلاف العسكريين الأميركيين سيصبحون في دائرة الخطر
00:35 | 2026-01-29
قاليباف لـ CNN : إيران مستعدة للتفاوض مع واشنطن إذا كانت المفاوضات صادقة
00:32 | 2026-01-29
وزارة الخارجية السلوفاكية: الحكومة قررت رفض الانضمام إلى مجلس السلام العالمي
00:32 | 2026-01-29
رئيس البرلمان الإيراني: يمكن لترامب بدء الحرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها
00:32 | 2026-01-29
رويترز: أوروبا ستدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب بعد تأييد فرنسا لهذه الخطوة
فيديو
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
29/01/2026 08:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
29/01/2026 08:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
29/01/2026 08:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24