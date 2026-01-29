النائب بلال الحشيمي لـmtv: لنُساعد الحكومة من أجل تحقيق الإستقرار وكلام الشيخ نعيم قاسم قاسٍ جدًّا ويضرّ البلد ويضع اللبنانيين دائماً في وضع مقلق

Lebanon 24