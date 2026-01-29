النائب علي فياض: موازنة 2026 تصحيحية وليست إصلاحيّة وهي استكمال للموازنات التي صدرت بعد 2019 في سبيل معالجة الآثار التي طالت المالية العامة جراء انفجار الأزمة الاقتصادية

Lebanon 24