الرئيس بري ردّا على كلام فياض عن أنه لا يجوز تأجيل عملية إعادة الإعمار حتّى تكتمل مقومات الصندوق السيادي: هناك جلسة لمجلس الوزراء غداً على جدول أعمالها بند إعادة الإعمار

