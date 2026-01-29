"لبنان 24": بدء تجمّع المحتجّين من روابط التعليم الرسمي والعسكريين المتقاعدين أمام مجلس النواب تزامنًا مع انعقاد جلسة مناقشة الموازنة وقطع الطريق باتجاه بلدية بيروت

