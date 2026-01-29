عطالله: مشروع الموازنة الحالي لا يعتمد أي رؤية اقتصادية فجاءت زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب بدلًا من إيرادات التعديات على الأملاك البحرية والنهرية وإيرادات المقالع والكسارات

