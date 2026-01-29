تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يتبنى لأول مرة إحصاء وزارة الصحة في غزة الذي يفيد بمقتل نحو 70 ألف فلسطيني خلال الحرب
Lebanon 24
29-01-2026
|
04:47
مواضيع ذات صلة
هآرتس نقلاً عن استطلاع لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: نحو 70% من الإسرائيليين يرجِّحون احتمال اندلاع حرب مع حزب الله وإيران خلال العام المقبل
Lebanon 24
هآرتس نقلاً عن استطلاع لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: نحو 70% من الإسرائيليين يرجِّحون احتمال اندلاع حرب مع حزب الله وإيران خلال العام المقبل
29/01/2026 13:33:29
29/01/2026 13:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا نحو 21 ألف هدف في مختلف الجبهات خلال العام 2025
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا نحو 21 ألف هدف في مختلف الجبهات خلال العام 2025
29/01/2026 13:33:29
29/01/2026 13:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: قتيل برصاص الجيش الإسرائيلي شمال نابلس في الضفة الغربية
Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: قتيل برصاص الجيش الإسرائيلي شمال نابلس في الضفة الغربية
29/01/2026 13:33:29
29/01/2026 13:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: الجيش الاسرائيلي يحتجز جثماني شهيدين من الخليل وبيت ريما بعد إعدامهما بالرصاص
Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: الجيش الاسرائيلي يحتجز جثماني شهيدين من الخليل وبيت ريما بعد إعدامهما بالرصاص
29/01/2026 13:33:29
29/01/2026 13:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بوتين: نواصل التعاون مع دولة الإمارات في مجالات الاقتصاد والتعليم والسياحة والتواصل الإنساني
Lebanon 24
بوتين: نواصل التعاون مع دولة الإمارات في مجالات الاقتصاد والتعليم والسياحة والتواصل الإنساني
06:33 | 2026-01-29
29/01/2026 06:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا: إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب أصبح أمرا عاجلا
Lebanon 24
ألمانيا: إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب أصبح أمرا عاجلا
06:30 | 2026-01-29
29/01/2026 06:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون للسفراء في الإدارة المركزية: سهّلوا شؤون المواطنين بعيدًا عن التعقيدات وساهموا في تفعيل عمل السفارات في الخارج
Lebanon 24
الرئيس عون للسفراء في الإدارة المركزية: سهّلوا شؤون المواطنين بعيدًا عن التعقيدات وساهموا في تفعيل عمل السفارات في الخارج
06:27 | 2026-01-29
29/01/2026 06:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الصمد: أخشى أن يتمّ التعامل مع الطائفة الشيعيّة كأنها طائفة مهزومة وهذا أمر يهدّد السلم الأهلي وحذارِ أيّها النافخون في أبواق الفتنة
Lebanon 24
الصمد: أخشى أن يتمّ التعامل مع الطائفة الشيعيّة كأنها طائفة مهزومة وهذا أمر يهدّد السلم الأهلي وحذارِ أيّها النافخون في أبواق الفتنة
06:22 | 2026-01-29
29/01/2026 06:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: التوجيه الحالي هو الاستعداد ولكن يبدو أن ترامب سيتخذ قراراً آخر بشأن إيران خلال أيام
Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: التوجيه الحالي هو الاستعداد ولكن يبدو أن ترامب سيتخذ قراراً آخر بشأن إيران خلال أيام
06:19 | 2026-01-29
29/01/2026 06:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
15:51 | 2026-01-28
28/01/2026 03:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
Lebanon 24
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
14:01 | 2026-01-28
28/01/2026 02:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
15:15 | 2026-01-28
28/01/2026 03:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
06:33 | 2026-01-29
بوتين: نواصل التعاون مع دولة الإمارات في مجالات الاقتصاد والتعليم والسياحة والتواصل الإنساني
06:30 | 2026-01-29
ألمانيا: إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب أصبح أمرا عاجلا
06:27 | 2026-01-29
الرئيس عون للسفراء في الإدارة المركزية: سهّلوا شؤون المواطنين بعيدًا عن التعقيدات وساهموا في تفعيل عمل السفارات في الخارج
06:22 | 2026-01-29
الصمد: أخشى أن يتمّ التعامل مع الطائفة الشيعيّة كأنها طائفة مهزومة وهذا أمر يهدّد السلم الأهلي وحذارِ أيّها النافخون في أبواق الفتنة
06:19 | 2026-01-29
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: التوجيه الحالي هو الاستعداد ولكن يبدو أن ترامب سيتخذ قراراً آخر بشأن إيران خلال أيام
06:17 | 2026-01-29
النائب جهاد الصمد: المؤسف أن الموازنة العلمة لم تلحظ أي زيادة على الرواتب رغم تفاقم الأضواع المعيشية والإجتماعية التي يعيشها موظفي القطاع العام والمؤسسات العسكرية
فيديو
لليوم الثالث.. مجلس النواب يبحث مشروع قانون الموازنة (مباشر)
Lebanon 24
لليوم الثالث.. مجلس النواب يبحث مشروع قانون الموازنة (مباشر)
03:01 | 2026-01-29
29/01/2026 13:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
29/01/2026 13:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
29/01/2026 13:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
